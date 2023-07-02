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Украинские боевики за час трижды обстреляли Донецк

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Фото: Соцсети
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) три раза с начала суток обстреляли Донецк. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщило представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в Telegram-канале.

По данным Центра, первый обстрел был зафиксирован в 00:30. По Киевскому району было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. Спустя полчаса, в 01:00, по Куйбышевскому и Киевскому районам выпустили еще пять аналогичных снарядов.

В 01:20 произошел третий обстрел Донецка. По Киевскому району прилетело еще пять снарядов калибром 155 мм.

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Ранее, 1 июля, в СЦКК сообщили, что ВФУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Ленинскому району Донецка. Обстрел был зафиксирован в 7:50. В результате попадания ракеты повреждения получили жилые дома и автомобили.

Накануне, 30 июня, украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР 10 ракетами из реактивной системы залпового огня. Мэр города Дмитрий Шевченко заявил, что из-за атаки получили разрушения многоквартирные дома, дома частного сектора, администрация города и больница. В результате обстрела пострадали восемь человек.

Украинские войска ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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