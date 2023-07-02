Пушилин раскритиковал план Зеленского по мирному урегулированию конфликта на Украине

План президента Украины Владимира Зеленского по мирному урегулированию конфликта — это пускание пыли в глаза Запада. Об этом в воскресенье, 2 июля, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Так называемый мирный план Зеленского и его заявления о дипломатическом урегулировании конфликта носят декларативно-показательный характер и направлены исключительно на пускание пыли в глаза западных партнеров и аудитории», — сказал он в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области и Крым — неотъемлемая часть РФ. По его мнению, это исконно русские земли, и ими останутся, а мнение Зеленского «вообще никого, по сути, уже не волнует».

Ранее, 1 июля, Владимир Зеленский заявил, что его страна будет готова к мирному диалогу только тогда, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) выйдут к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022-го он назвал контактной линией, а поэтому выход к ней не приведет к началу переговоров.

В это же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал заявления Зеленского о выходе ВСУ к границам 1991 года как условие для начала переговоров оторванными от реальности. По его словам, это не план урегулирования, а «максимальная запросная позиция», не имеющая перспективы.

Ранее, 9 июня, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» заявил, что для России разговоры о границах 1991 года абсолютно неприемлемы, потому что Крым и все четыре новых региона, согласно Конституции РФ, — российские земли.

23 мая сенатор Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий, однако если Зеленский пойдет на такой шаг, то лишится западной поддержки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.