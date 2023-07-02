В парке Горького в Москве проходит общегородской выпускной

В московском парке Горького в ночь на 2 июля проходит общегородской выпускной.

На вечер собралось рекордное количество гостей — почти 40 тыс. человек. Для поздравления выпускников на сцену выйдут более 60 артистов.

Выпускники прошли к месту проведения мероприятия по красной ковровой дорожке. Одна из выпускниц рассказала, что выбирала платье еще прошлым летом. Недавние школьники планируют гулять до утра. В беседе с «Известиями» некоторые из них рассказали, что также планируют «оторваться по полной».

Эксклюзивную трансляцию «Московского выпускного – 2023» из парка Горького, организованного Комплексом социального развития Москвы, проведут в ночь на 2 июля. Традиционный праздник пройдет с большим размахом.