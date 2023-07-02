Экипаж БМП ефрейтора Косинова уничтожил два вражеских БТР и защитил рубежи обороны

Механик-водитель гвардии ефрейтор Илья Косинов в составе экипажа боевой машины пехоты оборонял позиции российских подразделений, когда противник попытался вернуть контроль на утраченными территориями. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в воскресенье, 2 июля, рассказали в Минобороны РФ.

Находясь на передовом рубеже обороны, ефрейтор обнаружил, как из прилегающей лесополосы в направлении российских рубежей выдвинулись два бронетранспортера западного производства. Наступающие боевики открыли огонь по БМП Косинова. Тогда он немедленно выполнил противоогневой маневр и, грамотно выбрав огневую позицию, создал условия наводчику-оператору для эффективного поражения вражеских целей.

В ходе боя экипаж уничтожил две единицы бронетехники противника вместе с экипажем. Это помогло отразить атаку националистов, которые потеряли до отделения личного состава, и сохранить целостность оборонительных рубежей.

В свою очередь, расчет артиллериста рядового Ивана Винокурова выполнял боевые задачи по артподдержке подразделений в ходе отражения атаки превосходящих сил противника. Украинские националисты предприняли попытку атаковать позиции подразделений ВС РФ силами пехотных подразделений с поддержкой бронетехники и минометных расчетов.

Рядовой Винокуров одним из первых вступил в бой с противником и точным огнем из самоходной артиллерийской установки подавил две минометные позиции. Затем метким огнем он уничтожил три единицы тяжело бронированной техники.

Профессиональные действия рядового Винокурова позволили отбить атаку врага на подступах к оборонительным рубежам и заставить отступить с существенными потерями.

Тем временем рядовой Аркадий Басалаев в составе батальонной тактической группы ВС РФ выполнял задачи по прикрытию государственной границы. На наблюдательном посту он заметил приближающуюся группу беспилотных летательных аппаратов противника.

Доложив руководству, рядовой Басалаев одним из первых открыл прицельный огонь по вражеским дронам. Точным огнем барражирующие боеприпасы противника были поражены и сдетонировали в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

Днем ранее, 1 июля, в Минобороны рассказали, как экипаж танка, в состав которого входил наводчик-оператор гвардии рядовой Артур Прокопович, поддерживал российские войска, наступающие на позиции украинских националистов. В какой-то момент они столкнулись с тщательно подготовленной эшелонированной обороной. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в субботу, 1 июля, рассказали в Минобороны РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.