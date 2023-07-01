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Зеленский назвал условие переговоров с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов решить конфликт с Москвой дипломатическим путем, когда украинские вооруженные силы выйдут к границам 1991 года. Об этом он заявил 1 июля во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

По словам Зеленского, линия соприкосновения на 24 февраля 2022 года была контактной, поэтому выход к ней не приведет к началу мирных переговоров. Он добавил, что только киевский режим может устанавливать условия и сроки переговоров.

«Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах (1991 года. — Ред.). На наших реальных границах», — передает его слова «РБК-Украина».

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Ранее, 9 июня, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» заявил, что для России разговоры о границах 1991 года абсолютно неприемлемы, потому что Крым и все четыре новых региона, согласно Конституции РФ, — российские земли.

13 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине и решение этих проблем находится в руках Запада. Путин напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

23 мая сенатор Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий, однако если Зеленский пойдет на такой шаг, то лишится западной поддержки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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