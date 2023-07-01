Источник сообщил о пресечении попыток ВСУ перейти в контрнаступление в ДНР

Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в контрнаступление в районе села Берховка Артемовского района в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в субботу, 1 июля, рассказал «РИА Новости» источник в командовании группировки войск «Юг».

Авиация и артиллерия «Южной» группировки войск в течение дня наносили удары по противнику, остановленному в серой зоне подразделениями воздушно–десантных войск России, сообщил он.

«Уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, восемь боевых машин пехоты (БМП) и более 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Валькирия» и «Лелека–100»», — заявил собеседник агентства

Всего в течение суток Украина бросила в атаку более 300 боевиков при поддержке шести танков и 10 боевых бронированных машин от 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщил он.

Ранее в этот день в МО РФ сообщили об успешном отражении 15 атак противника на донецком направлении. В ходе боев на данном направлении ВСУ потеряли более 265 человек, один танк, две БМП, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также одно орудие Д-20.

30 июня в Минобороны РФ заявили о пресечении вооруженными силами России попытки ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении. Кроме того, российские войска нанесли огневое поражение по скоплению украинской живой силы и техники в районе населенного пункта Левадное в Запорожской области.

Также в ходе брифинга 30 июня Конашенков сообщил, что ВС РФ на краснолиманском направлении отразили атаку украинского противника в около населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики (ЛНР). Было ликвидировано более 50 военнослужащих ВСУ, две гаубицы Д-30, одна Д-20, а также установка «Гвоздика», уточнили в ведомстве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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