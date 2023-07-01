Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при обстреле ВСУ Токмака выросло до двух
Политика
В Госдуме назвали правовым беспределом задержание в Польше российского хоккеиста
Мир
Global Times сообщила о завершении испытаний Китаем самых быстрых поездов в мире
Общество
СК начал проверку после ДТП с туристическим автобусом в Карелии
Мир
В ходе беспорядков во Франции разграблены 250 банков и 200 магазинов
Общество
Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту сократилась до 1,5 км
Происшествия
В Мелитополе прогремел взрыв
Общество
Адвокат счел сфабрикованным дело против российского хоккеиста в Польше
Мир
Глава минюста Франции пригрозил тюрьмой родителям участвующих в беспорядках детей
Происшествия
Воздушный шар с людьми на борту упал в Махачкале
Спорт
Чемпион мира по футболу Фабрегас завершил карьеру
Происшествия
Три человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе под Саратовом
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 10
Сюжет:

Источник сообщил о пресечении попыток ВСУ перейти в контрнаступление в ДНР

Источник «РИА Новости»: ВС РФ пресекли попытку контрнаступления ВСУ в ДНР
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в контрнаступление в районе села Берховка Артемовского района в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в субботу, 1 июля, рассказал «РИА Новости» источник в командовании группировки войск «Юг».

Авиация и артиллерия «Южной» группировки войск в течение дня наносили удары по противнику, остановленному в серой зоне подразделениями воздушно–десантных войск России, сообщил он.

«Уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, восемь боевых машин пехоты (БМП) и более 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Валькирия» и «Лелека–100»», — заявил собеседник агентства

Всего в течение суток Украина бросила в атаку более 300 боевиков при поддержке шести танков и 10 боевых бронированных машин от 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщил он.

Взрыв поставок: ВКС РФ нанесли удары по хранилищам с топливом
Дефицит ГСМ затрудняет переброску войск, срывает атаки и снабжение подразделений ВФУ, отмечают эксперты

Ранее в этот день в МО РФ сообщили об успешном отражении 15 атак противника на донецком направлении. В ходе боев на данном направлении ВСУ потеряли более 265 человек, один танк, две БМП, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также одно орудие Д-20.

30 июня в Минобороны РФ заявили о пресечении вооруженными силами России попытки ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении. Кроме того, российские войска нанесли огневое поражение по скоплению украинской живой силы и техники в районе населенного пункта Левадное в Запорожской области.

Также в ходе брифинга 30 июня Конашенков сообщил, что ВС РФ на краснолиманском направлении отразили атаку украинского противника в около населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики (ЛНР). Было ликвидировано более 50 военнослужащих ВСУ, две гаубицы Д-30, одна Д-20, а также установка «Гвоздика», уточнили в ведомстве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023