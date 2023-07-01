Российский сенатор, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов прокомментировал 1 июля в беседе с «Известиями» заявление президента Украины Владимира Зеленского об условиях начала переговоров.

Ранее в субботу Зеленский заявил, что условием мирных переговоров с РФ станет время, когда украинские вооруженные силы выйдут к границам 1991 года.

По мнению сенатора, в США не готовы и не хотят мирного урегулирования, Вашингтону нужна эскалация.

«Эскалация будет продолжаться до выборов, а выборы в США — в ноябре 2024 года», — продолжил Долгов.

Поэтому дана команда Зеленскому на эскалацию до последнего украинского мужчины, подчеркнул он. Также Долгов добавил, что выйти украинским силам на границы 1991 года — несбыточно, нереально и нереалистично.

«Выдвигаются условия, которые загодя неприемлемы, абсолютно в качестве не то что основы для разговора, а чисто виртуально нельзя об этом даже думать, так как Донбасс и Крым являются частью РФ», — подчеркнул он.

По мнению Долгова, поэтому в Киеве заранее формулируют неприемлемые для РФ условия. Кроме того, он задался вопросом, почему Зеленский говорит о границах 1991 года, а не о границах октября 1917-го, когда Украины не существовало.

«Малороссия тогда входила в состав Российской империи. То, что говорит Зеленский, абсолютно никого в Москве не волнует, это не та фигура, которая будет иметь отношение в урегулировании ситуации», — добавил политик.

В начале июня первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» заявил, что для России разговоры о границах 1991 года абсолютно неприемлемы, потому что Крым и все четыре новых региона, согласно Конституции РФ, — российские земли.

23 мая сенатор Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий, однако если Зеленский пойдет на такой шаг, то лишится западной поддержки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.