Число погибших при обстреле ВСУ Токмака выросло до двух
Число мирных жителей, погибших в Токмаке Запорожской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), выросло до двух. Об этом сообщили 1 июля журналистам в оперативных службах региона.
«По уточненной информации, погибли два мирных жителя», — уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела погиб один житель города.
Также обстрелом ВСУ поврежден газопровод. Сотрудники профильных служб перекрыли подачу газа в четыре многоквартирных дома, почти 60 частных домов и общежитие.
Ранее, 25 июня, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что обстановка на запорожском направлении остается напряженной, но контролируемой.
В этот же день Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 на запорожском направлении.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.