Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при обстреле ВСУ Токмака выросло до двух
Политика
В Госдуме назвали правовым беспределом задержание в Польше российского хоккеиста
Мир
Global Times сообщила о завершении испытаний Китаем самых быстрых поездов в мире
Общество
СК начал проверку после ДТП с туристическим автобусом в Карелии
Мир
В ходе беспорядков во Франции разграблены 250 банков и 200 магазинов
Общество
Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту сократилась до 1,5 км
Происшествия
В Мелитополе прогремел взрыв
Общество
Адвокат счел сфабрикованным дело против российского хоккеиста в Польше
Мир
Глава минюста Франции пригрозил тюрьмой родителям участвующих в беспорядках детей
Происшествия
Воздушный шар с людьми на борту упал в Махачкале
Спорт
Чемпион мира по футболу Фабрегас завершил карьеру
Происшествия
Три человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе под Саратовом
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 10
Сюжет:

Число погибших при обстреле ВСУ Токмака выросло до двух

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число мирных жителей, погибших в Токмаке Запорожской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), выросло до двух. Об этом сообщили 1 июля журналистам в оперативных службах региона.

«По уточненной информации, погибли два мирных жителя», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела погиб один житель города.

Также обстрелом ВСУ поврежден газопровод. Сотрудники профильных служб перекрыли подачу газа в четыре многоквартирных дома, почти 60 частных домов и общежитие.

«Мы держимся, отбиваем атаки с большими для врага потерями»
Спецрепортаж «Известий» с передовых позиций на горловском направлении

Ранее, 25 июня, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что обстановка на запорожском направлении остается напряженной, но контролируемой.

В этот же день Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 на запорожском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023