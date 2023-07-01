Июнь в Санкт-Петербурге стал самым холодным за четыре года
В Санкт-Петербурге средняя температура в июне стала самой низкой за четыре года. По словам синоптиков, воздух прогрелся до +17,2 градуса. Самый холодный день лета — 2 июня, тогда столбики термометров показали всего 11 градусов, передает телеканал «Известия». Максимальная температура — +29,3 градуса. При этом первый месяц лета стал довольно солнечным: солнце освещало Петербург 342 часа.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.