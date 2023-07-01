Июнь в Санкт-Петербурге стал самым холодным за четыре года

Июнь в Санкт-Петербурге стал самым холодным за четыре года

2023-07-01 20:29:15

2023-07-01 20:29:15

2023-07-01 20:29:15

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru