Пилот воздушного шара рассказал о штатной посадке в Махачкале

Пилот воздушного шара рассказал 1 июля «Известиям», что его посадка в Махачкале прошла штатно и никакого падения не было.

Он подчеркнул, что шар не упал, а информацию о произошедшем «раздули люди».

«Мы сели штатно, ничего не произошло <...> Не пострадал никто, никто в больницу не обращался», — указал пилот воздушного шара.

Ранее в этот день появилась информация о падении воздушного шара в Махачкале. Из опубликованных видео следовало, что шар столкнулся со склоном горы. При этом непосредственно кадров падения аэростата не было, он совершил посадку около строящихся частных домов.

В МВД Дагестана сообщили, что в корзине шара находились сам пилот и три его пассажира, все живы. Информацию о возможных пострадавших и тяжести прокомментируют медики. Паника местных жителей не имеет оснований, добавили в полиции.

Со своей стороны прокуратура Дагестана начала проверку. Надзорный орган сообщил, что в результате ЧП «пострадали люди».