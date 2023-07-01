В Краснодаре загорелась кровля двухэтажного здания на площади 150 кв. м

Кровля здания загорелась в Краснодаре на площади 150 кв. м, тушение осложняется плотной застройкой находящегося рядом частного сектора. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Пожар произошел на улице Тургенева в 18:36 по местному времени. На место пожара выехали подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

«В 18:41 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание кровли на площади 150 м2», — уточнили в МЧС.

Пожар локализован в 19:19 мск.

Тушение осложняется плотной застройкой, так как здание расположено в частном секторе. Распространение огня на соседние здания не допущено.

Ранее, 23 июня, в Краснодаре потушили пожар в торговых рядах, который охватил 800 кв. м. Погибших и пострадавших не было.