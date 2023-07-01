Чемпион мира по футболу Фабрегас завершил карьеру

Бывший полузащитник сборной Испании, чемпион мира по футболу Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры. Об этом говорится 1 июля в заявлении спортсмена на сайте клуба «Комо».

«С огромной грустью сообщаю, что пришло время, когда мне нужно повесить бутсы на гвоздь», — отметил футболист.

Фабрегас подчеркнул, что ценит каждый день карьеры, начиная с «Барселоны» и заканчивая «Комо». На страницах в соцсетях футболист отметил, что выиграл почти все европейские турниры.

«Это было незабываемое путешествие», — отметил он.

Последний сезон 36-летний испанец провел в итальянском клубе «Комо», выступающем в серии B. Спортсмен намерен начать тренерскую карьеру и будет работать с молодежными командами «Комо».

Фабрегас дебютировал в профессиональном футболе в 2003 году, уточняет «Спорт-Экспресс». За 20 лет карьеры он становился победителем чемпионата, Кубка, Суперкубка Англии и Кубка английской лиги, чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Лиги Европы и клубного чемпионата мира.

В 2016 году Фабрегас отказался переходить в китайский клуб. Один из клубов высшего дивизиона КНР предлагал ему €31 млн за сезон.

В составе сборной Испании футболист дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз — чемпионат мира.