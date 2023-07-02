Эксперт рассказал о проблемах с фасадами домов

В результате недобросовестной работы девелопера может обрушиться фасад жилого дома, рассказал «Известиям» президент AREA Денис Попов.

Например, в прошлом году облицовка рухнула с жилого комплекса в Москве на Авиационной улице, 77, за год до этого фасад здания рухнул на проспекте Мира, напомнил эксперт.

«Проблема может быть в плохом качестве креплений, в монтаже. Еще бывают и другого рода дефекты, связанные с утеплением. Например, недобросовестно уложен утеплитель. Под фасадом этого не видно, но со временем он опускается вниз, и тогда верхние этажи не держат тепло зимой и быстро прогреваются летом. Еще утеплитель могут уложить неравномерно, с дырами: тогда пострадают те квартиры, где он не проложен», — рассказал Попов.

Для решения этих проблем, как писали «Известия», Минстрой разработал свод правил для навесных фасадных систем.

По словам Попова, суть технологии заключается в том, что на бетонную стену здания крепятся направляющие, а на них — фасад, между ними укладывается утеплитель.

«Это действительно позволяет сделать внешний вид фасада любым: на элитном рынке это могут быть дорогие материалы — скажем, натуральный камень, в массовом сегменте — архитектурный бетон или плитка, в общем, любой», — отметил эксперт.

По его словам, внешний вид жилого дома существенно влияет на его визуальную привлекательность и, как следствие, на цену и темпы продаж. В элитном сегменте фасад — ключевое преимущество. В некоторых случаях покупатели даже могут не зайти в дом смотреть квартиру, если им не понравился фасад.

Ранее, 29 марта, в СК «Росгосстрах» рассказали «Известиям», о каких квартирах мечтают россияне. Так, 48% респондентов заявили, что хотят недвижимость в элитном жилом комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании. При этом на покупку идеального жилья 22% опрошенных жителей России готовы потратить от 5 млн до 10 млн рублей.