Воздушный шар с людьми на борту упал в Махачкале
Воздушный шар с пассажирами на борту упал во время экскурсии в Дагестане 1 июля. «Известия» публикуют кадры с места происшествия.
Как следует из видео, аэростат в условиях ясной и солнечной погоды столкнулся со скалой. Отмечается, что он врезался в склон горы Тарки-Тау в Махачкале.
Прокуратура республики начала проверку в связи с падением воздушного шара с людьми на борту.
«Есть пострадавшие», — отметили в надзорном органе.
Прокуроры в ходе надзорной проверки оценят соблюдение правил безопасности и иных требований законодательства при оказании услуг по организации полетов на воздушном шаре.
Ранее, 25 июня, во Франции семь человек пострадали при столкновении воздушного шара с высоковольтной линией электропередачи. Предварительной причиной случившегося стали технические проблемы, из-за которых пришлось совершить экстренный маневр.