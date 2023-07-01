В Мелитополе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Мелитополе Запорожской области вечером в субботу, 1 июля. Об этом сообщила военно-гражданская администрация города в Telegram-канале.

Предварительно, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Позже эта информация была подтверждена.

«Город под надежной защитой», — подчеркнули местные власти.

Граждан призвали сохранять спокойствие.

В ночь на 28 июня в Мелитополе также прозвучали взрывы. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что известно о шести взрывах.

О взрывах в Мелитополе также сообщалось 22 июня, тогда в городе успешно сработала система ПВО.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.