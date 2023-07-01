В Санкт-Петербурге открылся фестиваль VK Fest

VK Fest стартовал в Петербурге, он проводится в городе впервые. Северная столица стала третьим областным центром фестиваля. Ранее его уже провели во Владивостоке и Новосибирске, передает телеканал «Известия». В программе — лектории, мастер-классы и спортивные соревнования. На площадке организовано несколько сцен. В парке работает и зона канала «78», который входит в состав холдинга МИЦ «Известия». В течение двух дней будут выступать известные артисты и блогеры.

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