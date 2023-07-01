Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту сократилась до 1,5 км

Пробка из автомобилей при въезде на Крымский мост сократилась и составляет 1,5 км. Об этом в субботу, 1 июля, сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма.

«Маршрут через Крымский мост Республика Крым – Краснодарский край. По состоянию на 18:00 пробка 1,5 км», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что время ожидания равно одному часу.

Съемочная группа «Известий» показала обстановку на Крымском мосту. На кадрах видно, как автомобили начинают движение.

Ранее в этот день длина автомобильной пробки превысила 9 км. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте организована работа аварийно-спасательного отряда Темрюкского района.