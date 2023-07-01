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Житель Токмака Запорожской области погиб при обстреле ВСУ

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Мирный житель города Токмак в Запорожской области погиб из-за обстрела со стороны украинских боевиков, об этом 1 июля сообщил журналистам представитель оперативных служб.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Токмак в 15:50.

«Предварительно, применялась РСЗО HIMARS. Один человек погиб и один ранен. Повреждения получили пять жилых домов», — сказал он.

Также из-за обстрела ВСУ в Токмаке пострадали пятеро детей.

«В настоящее время им оказана медицинская помощь», — цитирует «РИА Новости» представителя экстренных служб.

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Ранее, 25 июня, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что обстановка на запорожском направлении остается напряженной, но контролируемой. В этот же день Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 на запорожском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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