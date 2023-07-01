Мэр украинского города признала превышение полномочий властями из-за запрета УПЦ

Власти Украины превысили свои полномочия, запретив деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) без решения суда. Такое мнение выразила мэр города Красилов в Хмельницкой области Нила Островская, сообщает в субботу, 1 июля, пресс-служба УПЦ в Telegram-канале.

«Мы в какой-то мере переступили свои полномочия — на уровне государства эта церковь (УПЦ. — Ред.) не запрещена, а мы запретили на территории общины», — сказала Островская.

Кроме того, в сообщении УПЦ указано, что на сессии горсовета с религиозными общинами церкви был расторгнут договор постоянного пользования земельными участками вопреки всем нормам законодательства.

Помимо этого, пресс-служба со ссылкой на верующую УПЦ Любовь Власюк сообщила, что чиновники Красилова провели голосование за переход местной религиозной общины церкви. Женщина утверждает, что сотрудники местных предприятий приходят на такие голосования вынужденно, так как им в том числе угрожают увольнением.

На Украине продолжают притеснять УПЦ. Ранее в этот день стало известно, что Киев решил прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры. Это следует из письма украинского министерства культуры, которое опубликовал адвокат лавры протоиерей Никита Чекман.

В УПЦ заявили, что требование администрации заповедника «Киево-Печерская лавра» к монахам об освобождении корпусов на его территории является незаконным, так как по данному вопросу нет решения суда, а действия киевских властей уже обжалуются в судебном порядке.

Также в субботу политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» сказал, что власти Украины давно воюют против единства православной церкви, и символом этого является отделение церкви страны от Московского патриархата. Он обратил внимание на то, что за последние годы было очень много сделано для самостоятельности Украинской православной церкви во многих вопросах.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.