Стали известны дата и место прощания с прокурором Чувашии Фоминым

Гражданская панихида и прощание с прокурором Чувашии Андреем Фоминым пройдут 2 июля во Дворце культуры имени Якова Ухсая в Чебоксарах. Об этом в субботу, 1 июля, сообщила прокуратура республики в своем Telegram-канале.

Начало церемонии запланировано на 11:00.

О смерти Фомина стало известно ранее в этот день. По данным «Известий», он погиб во время заплыва на 2,2 км по Волге Chebswim. Предположительно, прокурору стало плохо с сердцем. По некоторым данным, Фомин страдал от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Как рассказал «Известиям» очевидец по имени Арсен, на помощь прокурору сразу отправились спасатели. Они доставили его на берег и вместе с бригадой скорой помощи начали проводить реанимационные действия, однако спасти мужчину не удалось.

Глава Генпрокуратуры России Игорь Краснов выразил соболезнования близким погибшего.

Фомин прошел карьерный путь от стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области до прокурора Чувашской Республики и неоднократно поощрялся приказами генпрокурора РФ. В 2014–2020 годах он занимал пост первого зампрокурора Республики Крым. Последние три года занимал пост прокурора Чувашской Республики.