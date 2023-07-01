«Известия» показали кадры с места удара ВСУ по общежитию с инвалидами в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по общежитию с инвалидами по слуху в Киевском районе Донецка. «Известия» в субботу, 1 июля, публикуют кадры с места удара.

На кадрах видны посеченные стены и разбитые окна, у здания дежурит машина скорой помощи, пробита крыша соседней постройки.

В результате обстрела Киевского района пострадали две женщины 1962 и 1943 годов рождения. Находились ли пострадавшие в момент удара в общежитии, не уточняется.

Обстрел украинскими боевиками Киевского района Донецка произошел ранее в этот день. Корреспондент «Известий» показал и другие последствия удара: были разрушены хозяйственные постройки и часть жилого дома в частном секторе. При этом в пострадавшем доме жили люди, в том числе и дети.

Также утром в субботу ВСУ выпустили американскую ракету AGM-88 HARM по Ленинскому району Донецка. Были повреждены жилые дома и автомобили.

Украинские боевики ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.