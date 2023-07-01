В Польше сообщили о планах обратиться к НАТО за ядерным оружием

Правительство Польши намерено обратиться к США и НАТО для размещения ядерного оружия на своей территории. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Брюсселе.

«В связи с тем, что Россия намерена разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие, мы просим весь блок НАТО принять участие в программе Nuclear Sharing», — заявил он.

Варшава заинтересована в размещении ядерного оружия США на своей территории, однако окончательное решение будет зависеть от Соединенных Штатов и НАТО, уточнил Моравецкий.

Nuclear Sharing — это концепция НАТО, позволяющая неядерным странам альянса принимать участие в планировании и доставке ядерного оружия, принадлежащего официальным ядерным державам НАТО. Концепция является частью политики альянса по ядерному сдерживанию.

25 марта президент России Владимир Путин сообщил что Москва и Минск договорились разместить в Белоруссии российское ядерное оружие, не нарушая режима нераспространения. Путин подчеркнул, что Россия не передает Белоруссии ядерное оружие, а лишь подготовит белорусские экипажи к его применению в случае необходимости.

Ранее, 16 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не нуждается в стратегическом ядерном оружии. Однако у нее есть интерес к тактическому оружию. По словам Лукашенко, Минск не намерен наносить ударов «даже по европейским странам», но планирует подготовить самолеты, которые смогут нести тактическое ядерное оружие.