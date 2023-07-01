Умер бывший первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал Манилов

На 85-м году жизни умер бывший первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Валерий Манилов. Об этом 1 июля сообщил представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Как сообщил он ТАСС, Манилов скончался после тяжелой продолжительной болезни в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка.

Похороны состоятся 3 июля на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Манилов с сентября 1996-го по июнь 2001 года занимал пост первого замначальника Генштаба ВС РФ. В частности, вел работу по информационному обеспечению контртеррористической операции в Чечне в 1999–2000 годах.