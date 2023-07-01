Две пенсионерки пострадали при обстреле ВСУ Донецка

Две пожилые женщины получили ранения при обстреле со стороны украинских военных Киевского района Донецка. Об этом сообщил 1 июля в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В Киевском районе в результате обстрела ранены две женщины 1962 и 1943 годов рождения», — написал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район Донецка днем в субботу. Корреспондент «Известий» показал последствия удара: были разрушены хозяйственные постройки и часть жилого дома в частном секторе. При этом в пострадавшем доме жили люди, в том числе и дети.

Также утром в субботу ВСУ выпустили американскую ракету AGM-88 HARM по Ленинскому району Донецка. Были повреждены жилые дома и автомобили.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.