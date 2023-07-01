Премьер Венгрии назвал ее самой безопасной страной в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ее самой безопасной страной в Европе. На эту тему он высказался в субботу, 1 июля, на церемонии принятия присяги выпускников Национального университета госслужбы в Будапеште.

«Сегодня Венгрия — одна из самых безопасных стран в Европе или, возможно, самая безопасная <…> мы гордимся этим», — подчеркнул он.

Орбан назвал украинский конфликт, который разворачивается рядом со страной, «эпицентром сотрясения мировых устоев». Премьер также отметил наплыв сотен тысяч мигрантов с юга, осаждающих границы Венгрии.

«Нам нужны сильная страна, правительство, экономика, армия и, что не менее важно, сильные правоохранительные органы. Мы должны тренироваться и вооружаться. Наступит время, когда слабые нации исчезнут, а сильные останутся. Поэтому нам необходимо каждый день укреплять свои линии обороны и службы охраны порядка», — подчеркнул он.

В заключение премьер добавил, что за последнее десятилетие сотрудники полиции заслужили доверие народа и смогли его удержать.

Ранее, 29 июня, Орбан пожаловался на отсутствие мира и процветания в Евросоюзе. 27 июня премьер-министр сообщил, что ЕС не удалось санкциями ни поставить Россию на колени, ни добиться мира на Украине, и назвал провалом сотрудничество между Западом и Киевом. Днем ранее глава правительства указал, что Венгрия не изменит направление своей внешней политики в контексте ситуации на Украине.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.