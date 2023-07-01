Жители московского региона смогут увидеть МКС

В июле жители Москвы и области смогут увидеть в ночном небе МКС. Станция похожа на яркую звезду, которая плавно перемещается с юго-запада на юго-восток. Отчетливо можно увидеть пролет МКС в период с 13 по 17 июля, передает телеканал «Известия». Сейчас на борту находятся участники 69-й основной экспедиции. В составе — командир станции, Герой России Сергей Прокопьев, космонавты «Роскосмоса», NASA и миссии Crew-6.

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