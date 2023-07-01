Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер бывший первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал Манилов
Мир
Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировали в турецком Кахраманмараше
Общество
Умер прокурор Чувашии Андрей Фомин
Общество
Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать МКС в ночь на 2 июля
Мир
Евросоюз осудил сожжение Корана в Швеции
Мир
От монахов УПЦ потребовали освободить Киево-Печерскую лавру до 4 июля
Армия
Российские силы отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении за сутки
Общество
В Москве средняя месячная температура июня оказалась ниже нормы
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии
Общество
При въезде на Крымский мост образовалась пятикилометровая пробка
Происшествия
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на $1,8 тыс.
Мир
Взрыв произошел на химическом заводе на юго-востоке Китая
Общество
Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетел из Москвы

Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировали в турецком Кахраманмараше

0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Altan Gocher
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом 1 июля на своей странице в Twitter сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки зарегистрированы в 15:04 по местному времени (совпадает с мск) в районе Нурхак. Их очаг залегал на глубине 7,01 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Сдвиг на фазе: в каких странах могут произойти следующие землетрясения
Медленно стихающая сейсмическая активность в Турции и Сирии угрожает соседним регионам

До этого, 19 июня, в Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,7. 11 июня землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 71 км к северо-западу от города Кахраманмараш.

С февраля в Турции происходят разные по мощности подземные толчки. 6 февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш. После этого в регионе повторялись новые землетрясения, имевшие меньшую магнитуду.

Число жертв землетрясения превысило 50 тыс. человек. Пострадало более 107 тыс. человек. В Сирии погибло более 5,8 тыс. человек.

Согласно данным министерства финансов и казначейства Турции, ущерб от февральских землетрясений превысил $105 млрд.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023