Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировали в турецком Кахраманмараше

Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом 1 июля на своей странице в Twitter сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки зарегистрированы в 15:04 по местному времени (совпадает с мск) в районе Нурхак. Их очаг залегал на глубине 7,01 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

До этого, 19 июня, в Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,7. 11 июня землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 71 км к северо-западу от города Кахраманмараш.

С февраля в Турции происходят разные по мощности подземные толчки. 6 февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш. После этого в регионе повторялись новые землетрясения, имевшие меньшую магнитуду.

Число жертв землетрясения превысило 50 тыс. человек. Пострадало более 107 тыс. человек. В Сирии погибло более 5,8 тыс. человек.

Согласно данным министерства финансов и казначейства Турции, ущерб от февральских землетрясений превысил $105 млрд.