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Медведев предупредил, что размещение ядерного оружия в Польше грозит его применением

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что размещение ядерного оружия НАТО в Польше грозит его применением. Об этом политик 1 июля написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, участие Варшавы в программе Североатлантического альянса по совместному использованию ядерного оружия (Nuclear Sharing) будет означать применение этого оружия.

Как подчеркнул Медведев, размещение ядерного оружия грозит его применением, так как «в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты». Он обратил внимание на то, что окончательное решение о применении ядерного оружия будут принимать «маразматики за океаном».

«Но есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть», — заключил Медведев.

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Депутат Госдумы Дмитрий Белик объяснил заявление Варшавы желанием максимально вооружиться, пока идет противостояние России и Запада. В беседе с «Известиями» он напомнил, что Москва неоднократно выступала против размещения американского атомного арсенала в странах — членах НАТО.

Накануне, 30 июня, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что республика хотела бы разместить на своей территории американское тактическое ядерное оружие (ТЯО) в ответ на размещение Россией данного типа вооружений в Белоруссии.

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил тогда президент России Владимир Путин, Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то же, что и США.

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