Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер бывший первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал Манилов
Мир
Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировали в турецком Кахраманмараше
Общество
Умер прокурор Чувашии Андрей Фомин
Общество
Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать МКС в ночь на 2 июля
Мир
Евросоюз осудил сожжение Корана в Швеции
Мир
От монахов УПЦ потребовали освободить Киево-Печерскую лавру до 4 июля
Армия
Российские силы отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении за сутки
Общество
В Москве средняя месячная температура июня оказалась ниже нормы
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии
Общество
При въезде на Крымский мост образовалась пятикилометровая пробка
Происшествия
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на $1,8 тыс.
Мир
Взрыв произошел на химическом заводе на юго-востоке Китая
Общество
Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетел из Москвы

Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать МКС в ночь на 2 июля

Синоптик Котилевская: жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать МКС в ночь на 2 июля
0
Фото: Роскосмос/roscosmos.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть Международную космическую станцию (МКС) в ночь на 2 июля с 00:00 до 03:00. Об этом в субботу, 1 июля, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«В какой-то период после 12 ночи и до трех утра, по прогнозу, будет довольно малооблачно, поэтому вероятность увидеть МКС будет», — рассказала эксперт «РИА Новости».

«Космический мусор может нести угрозу жизни людей на МКС»
Гендиректор ЦНИИмаш Сергей Коблов — о защите орбитальной стации от осколков аппаратов, отслеживании потенциально опасных астероидов и комет и жалобах астрономов на спутники Илона Маска

Пресс-служба Музея космонавтики сообщала, что лучше всего МКС будет видна москвичам и жителям Московской области с 1 по 25 июля. Самый четкий обзор на нее откроется с 13 по 17 июля. Смотреть за передвижениями нужно в вечернее или ночное время. Полет длится лишь 3–5 минут, однако станция будет появляться в небе несколько раз в сутки.


В мае 2020 года пролет МКС был виден практически на территории всей страны. Это было обусловлено тем, что на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходил сезон вечерней видимости станции. В определенные дни продолжительность пролета в пределах поля зрения составляла более шести минут.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023