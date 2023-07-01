Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать МКС в ночь на 2 июля

Жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть Международную космическую станцию (МКС) в ночь на 2 июля с 00:00 до 03:00. Об этом в субботу, 1 июля, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«В какой-то период после 12 ночи и до трех утра, по прогнозу, будет довольно малооблачно, поэтому вероятность увидеть МКС будет», — рассказала эксперт «РИА Новости».

Пресс-служба Музея космонавтики сообщала, что лучше всего МКС будет видна москвичам и жителям Московской области с 1 по 25 июля. Самый четкий обзор на нее откроется с 13 по 17 июля. Смотреть за передвижениями нужно в вечернее или ночное время. Полет длится лишь 3–5 минут, однако станция будет появляться в небе несколько раз в сутки.



В мае 2020 года пролет МКС был виден практически на территории всей страны. Это было обусловлено тем, что на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходил сезон вечерней видимости станции. В определенные дни продолжительность пролета в пределах поля зрения составляла более шести минут.