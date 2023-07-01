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В Санкт-Петербурге водитель сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Водитель автомобиля Mazda сбил двух человек на пешеходном переходе в Колпино, въехал в другую машину и скрылся с места ДТП, его задержали. Об этом 1 июля сообщило в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Момент наезда на пешеходов попал на видео. Водитель даже не сбавил скорость перед пешеходным переходом. Он сбил двух человек на высокой скорости.

«Совершил наезд на двоих пешеходов, после чего у дома 58 по Пролетарской улице совершил столкновение со стоящим автомобилем Ford Focus и, бросив свой автомобиль, с места происшествия скрылся», — отметили в полиции.

На месте ДТП от полученных травм умер 22-летний пешеход. В тяжелом состоянии госпитализирован 19-летний юноша.

Сбежавшего с места аварии водителя задержали через 40 минут. По предварительной информации, мужчина был пьян.

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Его доставили в полицию, начата доследственная проверка.

В конце марта в Санкт-Петербурге девушка на легковом автомобиле сбила пешехода и врезалась в стену дома. Медики, прибывшие на место ЧП, госпитализировали обоих пострадавших.

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