В Роскачестве порекомендовали вина на летний сезон

В летний сезон предпочтение лучше отдавать легким розовым, а не плотным и насыщенным винам. Об этом в субботу, 1 июля, сообщили «РИА Новости» в Роскачестве.

«Актуальными как никогда в летний период станут розовые вина. Оттенки земляники, клубники, сливы, ноты бабушкиного варенья или джема. Эти вина питкие, легкие, с небольшим уровнем танинов, отсутствием терпкости и мощного тела», — сообщили в ведомстве.

При выборе розового вина предпочтение лучше отдавать бутылкам, урожай для которых был собран не более двух лет назад. В противном случае вино может находиться на стадии увядания и окисления, отметили в ведомстве.

Кроме того, Роскачество рекомендовало обратить внимание на вина с высокой кислотностью — рислинг, Сильванер или Шенен Блан, — или с низким содержанием алкоголя — Совиньон Блан, Ркацители или Мюллер-Тургау.

К самому популярному летнему лакомству — мороженому — лучше всего подойдет вино из винограда позднего сбора, добавили в ведомстве.

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