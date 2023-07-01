Поток туристов на Эльбрусе вырос на 23%

Турпоток на курорт Эльбрус в горнолыжный сезон в Кабардино-Балкарии вырос на 23%. За время сезона трассу посетили 440 тыс. человек. До начала нового старта курорт модернизируют, передает телеканал «Известия». На поляне Азау возводят канатные дороги и строят трассы. Длину склона для катания увеличат на дополнительные 6 км.

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