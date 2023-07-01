В аварии на трассе погиб 18-летний гонщик Дилано ван'т Хофф

Нидерландский гонщик команды MP Motorsport Дилано ван'т Хофф погиб в аварии во время дождевой гонки в Formula Regional Championship by Alpine (FRECA). Об этом в субботу, 1 июля, сообщила пресс-служба соревнований на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вторая гонка проходила в бельгийском Спа. Болит Хоффа в самом начале трассы развернуло на 90 градусов. После этого в него врезался ирландец Адам Фитцджеральд, который впоследствии был госпитализирован.

«Мы с глубокой скорбью вынуждены сообщить, что Дилано ван'т Хофф скончался в результате аварии во второй гонке в Спа», — отметили организаторы гонок.

Они принесли соболезнования семье погибшего, команде и друзьям.

Хоффу было 18 лет. В 2021 году он победил в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-4».