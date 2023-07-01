Реклама
Прямой эфир
Мир
Евросоюз осудил сожжение Корана в Швеции
Мир
От монахов УПЦ потребовали освободить Киево-Печерскую лавру до 4 июля
Армия
Российские силы отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении за сутки
Общество
В Москве средняя месячная температура июня оказалась ниже нормы
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии
Общество
При въезде на Крымский мост образовалась пятикилометровая пробка
Происшествия
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на $1,8 тыс.
Мир
Взрыв произошел на химическом заводе на юго-востоке Китая
Общество
Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетел из Москвы
Недвижимость
Банки снизили ипотечные ставки
Армия
Российские силы уничтожили укрывшиеся под Антоновским мостом группы ВСУ
Мир
В ООН сообщили о санкционных послаблениях для экспорта сельхозпродукции из РФ
Мир
Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Западом по ДОВСЕ

В аварии на трассе погиб 18-летний гонщик Дилано ван'т Хофф

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pablo Guillen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нидерландский гонщик команды MP Motorsport Дилано ван'т Хофф погиб в аварии во время дождевой гонки в Formula Regional Championship by Alpine (FRECA). Об этом в субботу, 1 июля, сообщила пресс-служба соревнований на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вторая гонка проходила в бельгийском Спа. Болит Хоффа в самом начале трассы развернуло на 90 градусов. После этого в него врезался ирландец Адам Фитцджеральд, который впоследствии был госпитализирован.

«Мы с глубокой скорбью вынуждены сообщить, что Дилано ван'т Хофф скончался в результате аварии во второй гонке в Спа», — отметили организаторы гонок.

Они принесли соболезнования семье погибшего, команде и друзьям.

Хоффу было 18 лет. В 2021 году он победил в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-4».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023