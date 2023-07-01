Новый спорткомплекс возле школы № 28 в Астрахани откроют осенью

В микрорайоне Бабаевского в Астрахани завершается реконструкция здания, в котором разместят спорткомплекс школы № 28. Открытие запланировано на осень, сообщает городская администрация.

«Городские власти реконструируют пристрой к учебному заведению, построенный еще в 90-е годы прошлого века, но из-за технических сложностей так и не введенный в те годы в эксплуатацию», — говорится в сообщении властей.

Подрядчик уже построил спортзалы и кабинеты для занятий. Также завершается монтаж инженерных коммуникаций, рабочие готовятся приступить к чистовой отделке.

По словам главы города Олега Полумордвинова, реконструкция ведется по проекту, подготовленному достаточно давно. Это затрудняло работы, некоторые технические решения приходилось корректировать в процессе.

Как уточняет «Астрахань-24», средства на работы выделены из городского бюджета. Открыть спорткомплекс планируется осенью.