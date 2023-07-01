Полсотни домов привели в порядок по программе капремонта в Коми

В Республике Коми с начала 2023 года по региональной программе капитального ремонта привели в порядок 50 домов. Об этом ИА FlashNord сообщили в региональном минстрое.

По данным ведомства, рабочие отремонтировали 25 крыш, два фасада и один фундамент. В 12 зданиях было заменено 26 лифтов, в 22 домах обновили внутренние инженерные системы.

Общая сумма контрактов, заключенных республиканским фондом капремонта, составила 1,3 млрд рублей. Всего до конца 2023 года планируется провести работы более чем в 300 многоквартирных домах. Стоимость ремонта предварительно оценивается в 1,5 млрд рублей.