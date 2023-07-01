Инфекционный корпус детской больницы в Ульяновске сдадут в 2024 году

Крупнейший в Ульяновской области детский инфекционный стационар откроют в 2024 году. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Олесю Колотик-Каменеву.

Сейчас рабочие занимаются отделкой помещений, прокладкой внешних инженерных сетей. Также начались работы по облицовке фасада. Ежедневно на объекте задействовано около 70 человек и шесть единиц техники.

«По словам и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеси Колотик-Каменевой, открытие крупнейшего в регионе детского инфекционного стационара планируется в 2024 году, после оснащения здания всем необходимым медицинским оборудованием и проведения процедуры лицензирования», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет ulpravda.ru, строительство инфекционного корпуса областной детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева ведется по нацпроекту «Здравоохранение». В нем будет проводиться полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий детям с инфекционными заболеваниями.