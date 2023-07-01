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Легковушка и мотоцикл с водителями-подростками столкнулись в Самарской области

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В Кинель-Черкасском районе Самарской области столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, которыми управляли мальчики-подростки. Пострадали мотоциклист и его несовершеннолетняя пассажирка, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером в пятницу, 30 июня, на улице Ленинская в селе Кинель-Черкассы. Подросток 2006 года рождения за рулем ВАЗ-2115 при повороте налево не уступил мотоциклу Racer RC300 под управлением мальчика того же года рождения.

В результате столкновения различные травмы получили мотоциклист и его пассажирка 2007 года рождения. Их госпитализировали, пишет НИА «Самара». Обстоятельства устанавливаются.

28 июня в центре Москвы столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, в результате чего пострадали два человека. По данным «Известий», при столкновении BMW отбросило в столб, мотоцикл загорелся. Кроме того, был совершен наезд на пешехода.

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