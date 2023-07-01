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Экс-чиновнику вынесли приговор за гибель женщины в колодце в Брянской области

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Суд в Брянской области вынес приговор бывшему начальнику отдела администрации Навлинского района, обвиняемому в халатности, повлекшей смерть человека. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Установлено, что начальник отдела по управлению муниципальным имуществом не принял мер к устранению небезопасного состояния смотрового водопроводного колодца в поселке Большой Пьявицкий.

Осенью 2022 года в колодец упала 55-летняя местная жительница, пишет NASHBRYANSK.RU. Женщина не смогла выбраться самостоятельно и погибла «в результате закрытия дыхательных путей жидкостью».

Суд признал экс-чиновника виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор в законную силу пока не вступил.

30 июня сообщалось об обнаружении тел двух мужчин в канализационном колодце на территории социального учреждения в Оренбургской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

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