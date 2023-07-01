Девятилетняя девочка пострадала в ДТП на М-10 в Тверской области
В Калининском районе Тверской области в результате столкновения иномарки с ограждением пострадала девятилетняя девочка. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Авария произошла в пятницу, 30 июня, на 179-м км федеральной автодороги М-10 «Россия». Автомобиль Ford Fiesta врезался в металлическое ограждение. По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением.
В результате ДТП пострадала девятилетняя пассажирка авто. Ее доставили в детскую областную клиническую больницу.
29 июня на улице Сибирский тракт в Казани столкнулись сразу три легковушки. В результате пострадал пятилетний ребенок, его госпитализировали.