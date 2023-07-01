ВС РФ нанесли удар по пунктам управления группы «Донецк» ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по пунктам управления украинской оперативно-тактической группы «Донецк», цель удара достигнута. Об этом в субботу, 1 июля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — сказал он на брифинге.

В оборонном ведомстве добавили, что за сутки были поражены 85 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 102 районах.

Кроме того, российские силы при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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