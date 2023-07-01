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Путин провел телефонный разговор с Аббасом

Аббас в разговоре с Путиным поддержал действия руководства РФ по защите конституционного строя
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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По инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Государства Палестины Махмудом Аббасом. Об этом 1 июля сообщили в Кремле.

Президент Палестины поддержал действия руководства РФ по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятые в ходе событий 24 июня.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе», — сказано в сообщении.

Также Путин поздравил Аббаса и всех палестинцев с праздником Курбан-байрам.

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В этот же день российский лидер провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Он выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите законности и конституционного порядка. Лидеры обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе реализацию планов по социально-экономическому развитию Абхазии.

Накануне Путин также провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры затронули тему взаимодействия в формате БРИКС, а также по линии ШОС и G20, в которых Нью-Дели сейчас выполняет председательские функции.

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