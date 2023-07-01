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Боррель анонсировал важные события для Украины

Боррель: при председательстве Испании Украину ждут важные события
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ходе председательства Испании в Совете ЕС Украину ждут важные события. Об этом он сказал 30 июня в интервью телеканалу TVE.

«Во время председательства Испании на Украине произойдут очень важные события, как на поле боя, так и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта», — сообщил он.

По словам главы евродипломатии, начало мирных переговоров зависит от неких событий, которые произойдут в ближайшие дни. Он добавил, что количество мирных инициатив возрастает.

Южная сторона: в Африке готовы помочь РФ и Украине с обменом пленными
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Ранее, 17 июня, прошли переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из стран Африки. Стороны обсуждали мирную инициативу Африки по урегулированию конфликта на Украине.

Мирная инициатива стран Африки, в частности, подразумевает мирное разрешение конфликта, скорейшее начало переговоров, деэскалацию, суверенность государств в соответствии с Уставом ООН, гарантии безопасности для каждой из сторон, исполнение зерновой сделки, гуманитарную поддержку пострадавших, обмен пленными и возвращение детей, «послевоенное восстановление», более тесное сотрудничество с африканскими странами.

До этого свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева также предоставили Китай, Бразилия и Индонезия.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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