Актер из сериала «Через прицел» Дмитрий Кондрашов умер в 25 лет

На 26-м году жизни умер российский актер Дмитрий Кондрашов, известный благодаря роли в сериале «Через прицел». Об этом 30 июня сообщила агент актера Мария Усенко в социальной сети «ВКонтакте».

Информации о причине его смерти нет. Дата и место похорон не уточняются.



«<…> мне сложно подобрать слова сейчас, тяжело осознать, что тебя больше нет… Как же так? Ну как же так, мой дорогой актер…» — написала Усенко у себя на странице.



Дмитрий Кондрашов дебютировал в 2018 году в сериале «Сезон посадок». Также он снялся в фильме «Андреевский флаг» и сериале «Собор».