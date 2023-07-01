Генпрокуратура не определила стрельбу в аэропорту Кишинева как теракт

Полиция Молдавии не квалифицирует инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева как теракт. Об этом сообщил исполняющий обязанности генпрокурора республики Ион Мунтяну в субботу, 1 июля.

«Уголовное дело по статье «Терроризм» даже не было заведено. Это была одна из первоначальных версий, но не основная. Уголовное дело возбуждено за убийство», — сказал он на брифинге в Кишиневе.

Мунтяну добавил, что 43-летнего гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, подозреваемого в стрельбе, будут судить в Молдавии.

Накануне злоумышленник открыл огонь в аэропорту Кишинева после отказа впустить его в страну. Мужчина убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил одного из пассажиров. При задержании он получил ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Позднее премьер-министр республики Дорин Речан сообщил, что стрельбу устроил гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в страну по соображениям безопасности. Пистолет он украл у сотрудника пограничной полиции.

Также появлялись сообщения о возбуждении уголовного дела о террористическом акте.