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Россиянка столкнулась с травлей в Германии из-за позиции по Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Россиянка Алена Дирксен из-за своей позиции по Украине столкнулась с травлей в Германии, где проживает в настоящее время. Кроме того, немецкие власти хотят ее обанкротить и ликвидировать кафе, которым владеет женщина.

В беседе с «Известиями» 1 июля Дирксен рассказала, что в феврале текущего года была вынуждена обратиться к канцлеру Германии Олафу Шольцу, так как она, ее семья и кафе постоянно подвергались нападкам со стороны проукраинских активистов. Однако после обращения ситуация усугубилась — бизнес женщины начали банкротить.

«Страховая компания подала иск о моем банкротстве в суд на сумму €2 тыс. После этого суд назначил кризисного менеджера — доктора Якоби, у которого долг магическим образом вырос до €13 тыс.», — поделилась россиянка.

Кроме того, стало известно, что кризисный менеджер сотрудничает с компанией, которая подала иск о банкротстве Дирксен. При этом россиянка не хотела мириться с несправедливостью и подала в суд для отвода Якоби, однако после этого долг вырос до €87 тыс.

«Однако и этого ему показалось мало, и он решил заблокировать мой счет на сумму €10 млн <...> Вот так в Германии, наверное, пытаются заставить молчать тех, кто неугодный системе и не встает на сторону Украины», — пожаловалась россиянка.

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6 июня суд в Кельне признал гражданку Украины Елену Колбасникову виновной в нарушении статьи Уголовного кодекса ФРГ об одобрении преступлений. Суд назначил украинке наказание в виде 30 дней тюрьмы или штраф за каждый день на свободе, отметила активистка.

Женщина — уроженка украинского Днепра (прежнее название — Днепропетровск). Она известна как организатор крупных пророссийских акций и автопробегов в Германии. В мае прошлого года со сцены на митинге активистка заявила, что не считает Россию агрессором и что Москва способствует окончанию военного конфликта на Украине, который фактически начался еще до начала спецоперации РФ. После обвинений в свой адрес в марте этого года она подала заявление на гражданство России. Также Колбасникова намерена обжаловать приговор.

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