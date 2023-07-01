ВСУ выпустили по Ленинскому району Донецка ракету AGM-88 HARM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету AGM-88 HARM по Ленинскому району Донецка утром 1 июля. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Обстрел был зафиксирован в 7:50.

На кадрах, которые показал корреспондент «Известий» с места обстрела, видно, как в результате попадания ракеты повреждения получили жилые дома и автомобили. Также он показал осколки от упавшего снаряда.

Самонаводящаяся ракета AGM-88 HARM принята на вооружение в США в 1983 году для поражения работающих на излучение антенн РЛС зенитных ракетных или ракетно-артиллерийских комплексов. Аббревиатура HARM расшифровывается как High-speed Anti-Radiation Missile, что в переводе означает «Высокоскоростная противорадиолокационная ракета».

Накануне, 30 июня, украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР 10 ракетами из реактивной системы залпового огня. Мэр города Дмитрий Шевченко заявил, что из-за атаки получили разрушения многоквартирные дома, дома частного сектора, администрация города и больница. В результате обстрела пострадали восемь человек.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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