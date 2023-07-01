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Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии

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Фото: ТАСС/Kremlin Moscow
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Об этом в субботу, 1 июля, сообщили в Кремле.

Президент Абхазии в разговоре выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите законности и конституционного порядка.

«По инициативе абхазской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. Аслан Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране», — сказано в сообщении.

Президенты обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе реализацию планов по социально-экономическому развитию Абхазии.

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Накануне Путин также провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры затронули тему взаимодействия в формате БРИКС, а также по линии ШОС и G20, в которых Нью-Дели сейчас выполняет председательские функции.

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