Россиянка обратилась к канцлеру ФРГ с просьбой гарантировать ей безопасность и принять меры по защите

Россиянка обратилась к канцлеру ФРГ с просьбой гарантировать ей безопасность и принять меры по защите

2023-07-01 11:48:34

2023-07-01 11:48:34

2023-07-01 11:48:34

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