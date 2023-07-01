Врач опроверг миф о пользе тренировок мышц спины для избавления от боли

Тренировка спинных мышц не является профилактикой избавления от первичной боли в спине. Об этом в субботу, 1 июля, «Газете.Ru» рассказал врач Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Алексей Исайкин.

Специалист порекомендовал попробовать ходьбу и плавание.

Также врач объяснил, что боль может быть первичной (неспецифической), то есть не имеющей явной причины, и вторичной, то есть обусловленной заболеваниями позвоночника, сердца, желудка и других органов.

«Обычно неспецифические боли связаны с изменениями не в мышцах, а в скелетно-мышечных образованиях, чаще всего — в мелких суставах позвоночника. Боль в межлопаточной области, например, может быть связана с изменениями в суставах в месте прикрепления ребер к позвонкам», — уточнил Исайкин.

Выявить источник болевых ощущений, по словам врача, сложно и необязательно, поскольку они похожи по клинической картине и лечатся одинаково. От них, как правило, избавляют нестероидные противовоспалительные препараты, массаж и мануальная терапия. В «закачивании» мышц нет смысла, так как мышечный корсет ни от чего не спасает.

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