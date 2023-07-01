На Украине сообщили о взрыве в Николаеве

Взрыв произошел в городе Николаеве на юге Украины утром в субботу, 1 июля. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Общественное. Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.

Официального подтверждения этой информации не было. Подробности не приводятся.

Утром в Николаевской области объявляли воздушную тревогу, она продлилась около 40 минут. Сейчас режим тревоги в регионе не действует.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Накануне, 30 июня, взрыв прогремел в Киеве.

Военные Вооруженных сил (ВС) России начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.